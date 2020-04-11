Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıktı: Polisi görünce 'elektriği açık unuttum' dedi

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde 48 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamında Bursa’nın belirli noktalarında denetimlere başlayan polis ekipleri şehir çıkışlarında araçları tek tek dur durup kimlik kontrolü yapıyor.

Yasaktan muaf olanlara izin verilirken yasağı delenlere ise 280 lira para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağını delen ve polis ekiplerine yakalanan vatandaşların ürettiği bahaneler ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Yasak kapsamında yakalanan vatandaşlar 'çaydanlığı işlerinde açık unuttum', 'elektrikler açık kaldı' ve 'sokağa çıkma yasağından haberim yoktu' gibi bahaneler üretti.

Polis ekipleri ise yasağı delenlere 280 lira ceza işlem uygulayarak evlerine geri gönderdi.

FOTOĞRAF 22 İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. İstanbul’un en önemli tarihi simgelerinden Galata Kulesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile boş sokaklarla birlikte fotoğraflandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi. İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi. İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Bursa'da kent merkezi ve mahallelerde yasağa uyan vatandaşlar, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine döndü. Samsun Malatya Konya Kahramanmaraş Kayseri Samsun Kocaeli Trabzon Konya Mersin Diyarbakır Antalya Şanlıurfa Van Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak iş yeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde cadde, sokak ve yollar boş kaldı. BiP'te paylaş

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