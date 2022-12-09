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ŞANLIURFA

Sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor: Şanlıurfa'da köpekten kaçan çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Şanlıurfa’da başıboş sokak köpeğinden kaçarken yolda düşen küçük kız, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Küçük kızın aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi AA
Sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor: Şanlıurfada köpekten kaçan çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Köpek saldırısına uğrayan küçük kız az kalsın aracın altında kalıyordu.

Şanlıurfa'da, sahipsiz köpekten kaçmak isterken yola çıkan ve düşen çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, okuluna giden kız çocuğu, kaldırımda yürüdüğü sırada çevresine 5 köpeğin gelmesi üzerine korku yaşadı.

Sokak köpeğinin kovaladığı küçük kız aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
OYNAT 00:22
Sokak köpeğinin kovaladığı küçük kız aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan bir kız çocuğu araç altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Köpeklerden birinin üzerine doğru koşması sonucu panikle yola fırlayan küçük kız, karşıya geçerken düştü. Bu sırada bir kamyonetin manevra yaparak durmaya çalışması ve küçük kızın aracın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı.

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların çocuğun yanına gelerek yardımcı olmaları ve köpeklerin uzaklaştırılması da yer aldı.

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu
FOTOĞRAF 13
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Olay, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı.
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Köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı.
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Öğretmeninin verdiği ödevi yapmak için kalem almaya gittiği market çıkışında dehşetti yaşadı.
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Kalem aldıktan sonra marketten çıkan 12 yaşındaki U.Ö., yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı.
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Çok sayıda köpeği saldırı an ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yüzünden, boynundan, kulağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan U.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Hastanede çocuklarının yanı başında bekleyen anne ve baba yaşadıkları korkuyu anlattı.
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“Çok zor durumdayız”Çocuğun babası Musa Öz, hastanede çocuklarının uğradığı saldırıdan sebebiyle zor durumda olduklarını belirterek, “Köpeklerin saldırmasından dolayı çocuğumuzun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Gerekli yetkili birimlerin ve makamların bunun için ne gerekiyorsa yapılmasının istiyoruz. Şuan zor durumdayız. Ellimizden bir şey gelmediği için bekliyoruz. 4-5 saattir burada bekliyoruz. Doktorların müdahalesini bekliyoruz” dedi.
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“Kanlar için yatıyordu”Anne Fatma Öz ise çocuğunun ödevini yapmak için markette kalem almaya gittiğini ifade ederek, “Oğlumun ödevi olduğundan dolayı kalem almak için markette gitti. Daha sonra gelmediği için merak ettik. Komşumuz bize çocuğunuza köpekler saldırdı dedi.
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Gittiğimizde çocuk kanlar içinde yatıyordu. Boynunda ciddi hasarlar olduğu için ambulansta kucağıma, göğsüme verdiler. Çocuğumla hastaneye kadar öyle geldik. Çocuğumu o halde görünce çok üzüldüm, ağladım. Allah kimsenin başına vermesin.
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Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Geçen yıl aynı köpekler bana da saldırdı” ifadelerini kullandı.
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Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu
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