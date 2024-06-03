Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanmıştı: Yedi yaşındaki Duru evden çıkmak istemiyor

"Aynı gün aynı okulda iki vaka daha yaşanmış. İki çocuk daha köpeğin saldırısına uğramış. Konu adli vaka oldu. Ben kızıma devlet hastanesinde kuduz iğnesi vurduruyorum. Üç iğnesi daha yapılacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, evin bahçesine bile çıkartsam köpek sesi duyduğunda koşarak eve geliyor. Evden çıkmak bile istemiyor. Benim bir günde dört kez Bodrum'a gidip gelmem 2 bin lira. Biz maddi durumu iyi olmayan insanlarız"