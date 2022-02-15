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ESKİŞEHİR

Sokak ortasında tanımadığı bir adam tarafından kaçırılıyordu

Eskişehir'de Ş.T. (26) adlı kadın, gece evine girerken ağzını kapatan bir kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Direnen kadın bayılınca kaçan ve polisin yaklaşık 40 saatlik kamera incelemesinin ardından kimliği tespit edilen Turgut Ö. (39) yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Sokak ortasında tanımadığı bir adam tarafından kaçırılıyordu
Sokak ortasında tanımadığı bir adam tarafından kaçırılıyordu.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde oturan Ş.T., 13 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evine gitti. Kapısının önüne gelen Ş.T.'yi takip eden kişi ağzını kapatıp kaçırmaya çalıştı. Direnen Ş.T. bayılınca şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ş.T., polise başvurdu, arkadaşları da sosyal medya hesaplarından yaşananları dile getirip şüphelinin bulunmasını istedi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada 'acil dayanışma' başlığıyla paylaşıldı.

  • Görüntülerde, şüphelinin Ş.T.'yi apartman kapısından zorla çıkarıp, ağzını kapatarak kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı.
  • Polise şikayetinde yaşadıklarını anlatan Ş.T., "Evime girmeye çalıştığım sırada tanımadığım bir kişi yanıma yaklaştı. Ağzımı kapatarak beni sokakta bulunan bir garaj girişine kadar sürükledi. Ben kendisine engel olmaya çalıştım. Sonra bayıldım, uyandığımda sokak ortasındaydım. Şikayetçiyim" dedi.

Sokak ortasında tanımadığı bir adam tarafından kaçırılıyordu.
Sokak ortasında tanımadığı bir adam tarafından kaçırılıyordu.

Kamere görüntüleri incelendi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından Yenibağlar Mahallesi'nde yaklaşık 40 saatlik kamera görüntülerini saniye saniye izleyip Ş.T.'yi kaçırmaya çalışan şüphelinin Turgut Ö. olduğunu tespit etti. Evinde yakalanan ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Turgut Ö. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Sancaktepe'de bir kişinin darp edilerek kaçırılma anı kamerada
OYNAT 00:27
Sancaktepe'de bir kişinin darp edilerek kaçırılma anı kamerada
İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz gün öğle saatlerinde minibüs tipi ticari araç ile gelen 3 şahıs kahvehanede oturan bir kişiyi kaçırdı. Sokaktan geçen vatandaşlar ise olayı izlemekle yetindi. Öte yandan, adam kaçıran 3 şahsın, kaçırdıkları kişinin ağabeyleri oldukları iddia edildi. Güpegündüz bir kişinin darp edilme ve kaçırılma anı kameralara yansıdı.

Bıçak zoruyla kaçırılmaya çalışılan kadını gazeteciler kurtardı
FOTOĞRAF 15
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Bursa'da yaşayan, S.K., 7 yıl önce tanıştığı ve 5 yıldır birlikte yaşadığı, 2 çocuğunun babası Tolgahan T.'yi, gördüğü şiddet nedeniyle terk etmeye karar verdi. Çocuklarını, Tolgahan T.'nin annesine bırakan S.K., cep telefonu numarasını değiştirip, Nilüfer'deki Görükle Mahallesi'nde bir evde yaşamaya başladı.
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S.K.'nin oturduğu evi öğrenen Tolgahan T., kadını rahatsız etmeye başladı. S.K., polise gidip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine savcılık, Tolgahan T. hakkında, uzaklaştırma kararı verdi.
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Uzaklaştırma kararına rağmen, dün saat 14.00 sıralarında Görükle Mahallesi'ne giden Tolgahan T., S.K.'nin evine zorla girdi. Burada ikili arasında tartışma çıktı.
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Tolgahan T., darbettiği S.K.'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile tehdit edip, taksiye bindirdi. Taksi sürücüsüne annesinin Akçağlayan Mahallesi’ndeki adresini tarif eden Tolgahan T., söz konusu adrese gelince, S.K.'yi indirmeye çalıştı. S.K. direnince, ikili arasında yeniden tartışma çıktı.
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Bu sırada caddeden geçen DHA muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı fark etti. Bunun üzerine otomobillerinden inip, olaya müdahale eden muhabirlerden Derya Evren, önce S.K.'yi taksiden indirdi, ardından da Tolgahan T.'nin belindeki bıçağı aldı.
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Bu sırada İsmail Hakkı Seymen de yaşananları görüntüledi. Evren, Tolgahan T.'nin zarar vermesini engellemek için S.K.'yi kendi kullandıkları otomobile bindirdi.
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Görüntülendiğini fark eden Tolgahan T., kameraman İsmail Hakkı Seymen'e, Bak senin ayaklarını kırarım diyorum anlamıyor musun? diyerek tehditler yağdırdı.
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Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede adrese gelen polis, başka suçtan aranması olduğu öğrenilen Tolgahan T.'yi gözaltına aldı. Derya Evren, saldırganın belinden aldığı ekmek bıçağını görevlilere teslim etti. Taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Olaydan sonra başından geçenleri anlatan S.K., daha önce darbedildiği için 7 kez şikayetçi olduğunu vurgulayarak, Ancak 7 kere de sadece ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Hiçbir davası bile görülmedi. Sadece uzlaştırmacılarla görüşülüp dosyalar kapatıldı fakat ben bu süre içinde sürekli darbedilmeye, sürekli tehdit edilmeye, sürekli hakarete maruz kalmaya devam ettim. En son bugün defalarca değiştirdiğim adresime ve defalarca değiştirdiğim telefona ulaşarak evime zorla girdi ve beni darbetti.
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Beni taciz etmeye çalıştı ve bıçakla tehdit ederek taksiye bindirdi. Taksiden kaçmaya çalışırken basın mensuplarının yardımıyla elinden kurtuldum. Kurtulduğumda yüzüm, gözüm morarmış haldeydi. Parmağım ve burnum kırık, alnımda, gözümde aşırı derecede morluklar var dedi.
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Bu benim ilk darbedilişim ve ölüm tehditleri alışım değil diyen S.K., can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade ederek, Gerek mesaj yoluyla gerekse kapılarımı kırarak geldiği evimde, 'Bugün değil ama bir gün seni mutlaka öldüreceğim' diyerek tehditler yağdırıyor. Yetkililerden artık buna 'dur' demelerini rica ediyorum. Çünkü, bir kadına yardım edilmesi için o kadının illa ölmesi gerekmiyor. Ben ölmeden bana yardım edin çünkü benim biri boşandığım ilk eşimden olmak üzere 3 çocuğum var.
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Bu çocuklar annesiz kalsın istemiyorum. Ben annesiz babasız büyüdüm. Yuvada büyüdüm. Bu yüzden çocuklarım da aynı acıyı çeksin istemiyorum. Yetkililere yalvarıyorum bize yardım etsinler. Bu adamın tutuklanması için ne gerekiyorsa yapılsın çünkü benim can güvenliğim yok, can güvenliğim tehlikede diye konuştu. Bu arada, polisteki sorgusu devam eden Tolgahan T.'nin, 6 suçtan adliyeye çıkartılacağı öğrenildi.
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S.K.'yi Tolgahan T.'den kurtaran DHA muhabiri Derya Evren, basın çalışanı olarak özellikle kadına karşı şiddete her zaman hassas yaklaştıklarını, olay sırasında vicdanının sesini dinlediğini söyledi. Evren, S.K.'yi yoldan geçerken gördüklerini belirterek, İlk başta ne olduğunu anlamaya çalıştık ama daha sonra şüphelinin belinde bıçak olduğunu fark ettim. Kadının darbedilmesine gönlüm elvermeyince işi bırakıp olaya müdahale etmeye çalıştım. Kadını taksiden çıkarmaya çalıştım. Bu sırada adamın belindeki bıçak hala duruyordu. Kadını çıkardıktan sonra da şüphelinin belindeki bıçağı aldım. Kameraman arkadaşım Seymen de olası saldırıya karşı kamu adına görüntü çekti dedi.
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Olayı anlatan İsmail Hakkı Seymen de diğer kadınlara da ses olmak adına görüntü çektiğini belirterek şunları söyledi: Derya araçtan inip, kadını taksiden indirerek kurtardı ardından da şahsın belindeki bıçağı aldı. Ben de bu sırada polis ekiplerine haber verdim ve olayı görüntülemeye başladım. Derya kadını kurtarırken bir taraftan da bu olayın diğer kadınlara da ses olması gerekiyordu.
Bıçak zoruyla kaçırılmaya çalışılan kadını gazeteciler kurtardı
Bursa'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Tolgahan T. tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip kaçırılmaya çalışılan S.K'yı, DHA muhabirleri Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen kurtardı. Tolgahan T'nin belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Derya Evren, kadını polis olay yerine gelene kadar DHA'nın otomobilinde korudu. İki çocuğunun annesini bıçak zoruyla götürmeye çalışan Tolgahan T, gözaltına alındı.

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