Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Emine Erdoğan'a kin kustu: Sosyal medyada tepki yağdı

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a nefret kustu.
Türkiye'nin kritik öneme sahip 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde millet bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Ancak tarihi hezimet, muhalif kesimler tarafından bir türlü hazmedilemedi. Adaylarının yanlışlığını sorgulamak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi kendilerinde hak buldular.
SON ÖRNEK İZMİR'DEN GELDİ
Demokrat Gündem adı altında Youtube üzerinden yayın yapan bir kanalın İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada hızla yayılan skandal sözlere vatandaştan tepki yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...