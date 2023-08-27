Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Emine Erdoğan'a kin kustu: Sosyal medyada tepki yağdı

Kamil Koç firmasına ait otobüsle seyahat eden genç bir kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kaldı. Hatice Kübra Karabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sandıklı Otogarında yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ve otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı. Yolcuların kendisine "Geri zekalı, beyinsiz, aptal. Şimdi döveceğim, elimde kalacaksın" dediğini söyleyen Karabaş, muavinin de sözlü şiddetiyle karşılaştığını ifade etti. Genç kadın, "Çok az da olsa aracı bekletmiş olmam tartışılabilir bir konu olabilir bunu kabul ederim. Ancak otobüsteki yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kalmama rağmen benim susturulmaya çalışılmam ve muavinin bu hakaretleri destekler vaziyette ifadeler kullanmasını kabul etmiyorum." dedi.