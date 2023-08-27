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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Emine Erdoğan'a kin kustu: Sosyal medyada tepki yağdı

Youtube üzerinden yayın yapan bir sosyal medya kanalının İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı. Ahlaksız söylemlerde bulunan kadına, sosyal medyada vatandaşlardan yoğun tepki gösterildi.

20:43 . 27/08/2023 Pazar
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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a nefret kustu.

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a nefret kustu.

Türkiye'nin kritik öneme sahip 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde millet bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Ancak tarihi hezimet, muhalif kesimler tarafından bir türlü hazmedilemedi. Adaylarının yanlışlığını sorgulamak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi kendilerinde hak buldular.

SON ÖRNEK İZMİR'DEN GELDİ

Demokrat Gündem adı altında Youtube üzerinden yayın yapan bir kanalın İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaptığı sokak röportajında konuşan bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı.

İçindeki nefreti kusan kadın, Emine Erdoğan için
"Valla benim suratıma da botokslar yapılsa, böyle kafama şeyler takılsa kaportam değişse ki kaportam değişmeden de ben ondan çok daha güzelim. Vallaha güzelim, ben iki tane boya sürsem Emine'den daha güzelim. Kaportası değişti kadının mimikleri bile oynamıyor"
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için de 'sürünsün' diyen hadsiz kadın
"Adam desen torba ile geziyor. Ha ölmesin. Bak beni hemen tutuklasınlar. Kim şikayet ediyorsa etsin. Yayınlayın bunu. Torba ile geziyor. Bak ölmesin. Ölsün demiyorum. Kurtulmaktır. Deniz Baykal'dan beter olsun. Süründüğünü görelim. Bunu da eğer sansürsüz yayınlamazsanız iki elim iki yakanızda"
ifadelerini kullandı.


SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan skandal sözlere vatandaştan tepki yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



Otobüs yolculuğunda rezalet: Namaz kılan kadına hakaret yağdırdılar
Otobüs yolculuğunda rezalet: Namaz kılan kadına hakaret yağdırdılar

Kamil Koç firmasına ait otobüsle seyahat eden genç bir kadın, namaz kıldığı gerekçesiyle yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kaldı. Hatice Kübra Karabaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sandıklı Otogarında yolcu indirilirken kısa bir sürede namazını kıldığını ve otobüsü yalnızca iki dakika beklettiği için yolcuların kendisine bağırıp hakaret ettiğini, muavin tarafından da sözlü saldırıya uğradığını anlattı. Yolcuların kendisine "Geri zekalı, beyinsiz, aptal. Şimdi döveceğim, elimde kalacaksın" dediğini söyleyen Karabaş, muavinin de sözlü şiddetiyle karşılaştığını ifade etti. Genç kadın, "Çok az da olsa aracı bekletmiş olmam tartışılabilir bir konu olabilir bunu kabul ederim. Ancak otobüsteki yolcular ve muavin tarafından hakarete maruz kalmama rağmen benim susturulmaya çalışılmam ve muavinin bu hakaretleri destekler vaziyette ifadeler kullanmasını kabul etmiyorum." dedi.




#Sokak röportajı
#İzmir
#Recep Tayyip Erdoğan
#Emine Erdoğan
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