​Sokak röportajında yüzünü gizleyerek erken seçim isteyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı

Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajında "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum." diyen kişinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin olduğu ortaya çıktı.
MASKESİNİ ÇEKEREK KİMLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Kimliğini gizleyen ve maskesini gözlerinin yarısına kadar çekerek röportaj veren Narin'in,"Erken seçim olmalı. Şu anda mevcut partiye oy vermeyeceğim kesin. CHP'ye oy verebilirim. Şu anda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum, dinliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. Daha iyi çalışmalar üretiyorlar" ifadelerini kullandığı görüldü.
Yaz aylarında çekildiği belirtilen video, sosyal medyada gündem oldu.
ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNURKEN ARKASINI DÖNMÜŞTÜ
Öte yandan Narin, 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümü kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını dönerek saygısızlıkta bulunmuştu.