Gündem Sokak röportajında yüzünü gizleyerek erken seçim isteyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı
POLİTİKA

Sokak röportajında yüzünü gizleyerek erken seçim isteyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı

Sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında maskesini gözlerinin yarısına kadar çekerek yüzünü gizleyen ve "Geçinemiyorum" diyen kişinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin olduğu ortaya çıktı. Erken seçim olması gerektiğini söyleyen Narin'in "CHP'ye oy verebilirim" demesi de dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokak röportajında yüzünü gizleyerek erken seçim isteyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı
CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin

Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajında "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum." diyen kişinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin olduğu ortaya çıktı.

MASKESİNİ ÇEKEREK KİMLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Kimliğini gizleyen ve maskesini gözlerinin yarısına kadar çekerek röportaj veren Narin'in,"Erken seçim olmalı. Şu anda mevcut partiye oy vermeyeceğim kesin. CHP'ye oy verebilirim. Şu anda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum, dinliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. Daha iyi çalışmalar üretiyorlar" ifadelerini kullandığı görüldü.

Yaz aylarında çekildiği belirtilen video, sosyal medyada gündem oldu.

​Sokak röportajında yüzünü gizleyerek erken seçim isteyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı
OYNAT 00:56
​Sokak röportajında yüzünü gizleyerek erken seçim isteyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı
Sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında maskesini gözlerinin yarısına kadar çekerek yüzünü gizleyen ve 'Geçinemiyorum' diyen kişinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin olduğu ortaya çıktı. Erken seçim olması gerektiğini söyleyen Narin'in 'CHP'ye oy verebilirim' demesi de dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNURKEN ARKASINI DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan Narin, 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümü kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını dönerek saygısızlıkta bulunmuştu.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'den 30 Ağustos töreninde Erdoğan'a saygısızlık
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CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'den 30 Ağustos töreninde Erdoğan'a saygısızlık

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