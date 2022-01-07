​Sokakta döner bıçağıyla yürüyen Suriyeliler gözaltında

Cahit Özkan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Sen kim oluyorsun da bu milletin değerlerine saldırıyorsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 4-6 yaş arası çocuklara dini eğitim verilmesini ''Orta Çağ'' karanlığına benzetmesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Çıkıp Meclis'te vatandaşlarımızın çocuklarına okul öncesi eğitim kurumlarında Kur'an öğretilmesini yobazlıkla suçlamasını kınıyoruz. Bunun kabulü mümkün değil. 'Müslüman mahallesinde salyangoz satmak' hesabıyla bu ülkenin ve milletin gözünün içine baka baka milletimizin değerlerine hakaret eden, inancını yobazlıkla suçlayan bu Özgül Özel'i ve CHP'yi milletimize şikayet ediyoruz. Bunları asla affetmeyeceğiz. Sen kim oluyorsun da bu milletin değerlerine saldırı gerçekleştiriyorsun.' şeklinde konuştu.