Sokakta döner bıçağıyla yürüyen Suriyeliler yakalandı

Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti.

SEKİZ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Videodan belirlenen şüphelilerden sekizi polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişlerdir."

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