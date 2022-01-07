Gündem Sokakta döner bıçağıyla yürüyen Suriyeliler yakalandı
ADANA

Sokakta döner bıçağıyla yürüyen Suriyeliler yakalandı

Adana'da elinde döner bıçağı ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli gençlerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sekiz şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, valilikten yapılan açıklamada "Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişlerdir." denildi.

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Haber Merkezi DHA
Sokakta döner bıçağıyla yürüyen Suriyeliler yakalandı
​Sokakta döner bıçağıyla yürüyen Suriyeliler gözaltında

Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti.

SEKİZ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Videodan belirlenen şüphelilerden sekizi polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adana sokaklarında döner bıçağıyla yürüyen Suriyelilere gözaltı
OYNAT 00:24
Adana sokaklarında döner bıçağıyla yürüyen Suriyelilere gözaltı
Adana'da, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişlerdir."

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