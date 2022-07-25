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AYDIN

Söke’de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangınına karadan ve havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Söke’de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale sürüyor
Orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor. Argavlı Mahallesi’nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için seferber olan ekipler, yangına 7 helikopter, 4 uçak ile havadan, 25 arazöz, 12 su tankeri ve 4 dozerle de karadan müdahale ediyor.

DHA

Bölgede etkili olan aşırı rüzgar sebebiyle ekipler, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Aydın'daki orman yangınına uçak ve helikopterler müdahale ediyor
OYNAT 00:40
Aydın'daki orman yangınına uçak ve helikopterler müdahale ediyor
Aydın'ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangına 10 helikopter, 6 uçak ile havadan, 35 arazöz 15 su tankeri 5 dozer ile karadan müdahale ediyor.

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