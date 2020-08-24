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POLİTİKA

Sol taze kan arıyor: Areda Survey'in araştırması yeni bir soluk arayışını ortaya koydu

Areda Survey’in Sosyometre Ağustos araştırması, sol tabanlı siyasette yeni bir soluk arayışını ortaya koydu. 3 bin 144 kişinin katıldığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56,4’ü muhalefet kanadında yeni bir sol partiye ihtiyaç duyuyor.

Haber Merkezi İHA
Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 56,4’ü muhalefet kanadında yeni bir sol partiye ihtiyaç duyuyor.
Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 56,4’ü muhalefet kanadında yeni bir sol partiye ihtiyaç duyuyor.

Araştırma Şirketi Areda Survey’in Sosyometre Ağustos araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

  • Türkiye genelini temsil eden 3 bin 144 kişiyle yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56,4’ü muhalefet kanadında yeni bir sol partiye ihtiyaç duyuyor. Araştırmada “Sizce muhalefet kanadında yeni bir sağ partiye ihtiyaç var mı” sorusuna hayır diyenlerin oranı ise yüzde 77,2.

Areda Survey’in Sosyometre Ağustos araştırması, sol tabanlı siyasette yeni bir soluk arayışını ortaya koydu.

29 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Areda Survey PBDP’si kullanılarak gerçekleştirilen araştırma Türkiye’nin siyasi nabız ve trendleri, CHP içerisindeki yeni gelişmeler ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz faaliyetlerini masaya yatırdı. Kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçektirilen araştırma, siyasi partilere eğilimlerini ve icraatlarını sorgulama fırsatı sundu.

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İktidar iddiası karşılık bulmadı

Ağustos ayına damgasını vuran olaylardan biri CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı’ydı. İktidar kurultayı olarak nitelendirilen bu önemli gelişmenin kamuoyuna önemli yansımaları oldu. Araştırmada katılımcılara, “CHP iktidara gelecek performans sergiliyor mu?” şeklinde yöneltilen soruya, ‘sergilemiyor’ diyenlerin oranı yüzde 66,2 olurken, evet diyenlerin oranı yüzde 33,8’de kaldı.

CHP’de umut verici değişim

  • Araştırmada, “Bugünkü CHP’yi 20 yıl önceki CHP ile karşılaştırdığınızda aşağıdaki yargılardan hangisine katılırsınız” sorusuna, “Pek değişen bir şey yok” yanıtı veren katılımcıların oranı yüzde 39.1 olurken, CHP olumlu yönde değişti diyenlerin oranı yüzde 33,6 oldu. Aynı soruyu “CHP olumsuz yönde değişti” şeklinde cevaplandıranların oranı ise yüzde 27,3.

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Toplumun başörtüsü algısı aynı

CHP yönetimi son kurultayla birlikte ilk kez bir başörtülüyü parti meclisi üyeliği konumuna getirdi. Bu gelişmeyi destekleyenlerin oranı yüzde 66 olurken, araştırma kapsamında katılımcılara “CHP yönetiminin başörtüsüne yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisina katılırsınız” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 57,8’i “Başörtüsüne karşı bakışı değişmedi onu bir araç olarak kullanıyor” yanıtı verirken, yüzde 42,2’si ise CHP’nin başörtüsüne bakışının değiştiğini savundu.

Oruç Reis’e destek var

  • Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’e ilerleyişi de yine Sosyometre Ağustos dosyası kapsamında gündeme getirildi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz kararını doğru bulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 79,9 olurken, katılımcıların yüzde 20,1’i ise doğru bulmadığını beyan etti.

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