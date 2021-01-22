Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Soma Kömür İşletmelerine bağlı çalışan 2 bin 395 işçiye 102 milyon TL'lik tazminat ödemesi yapıldığını duyurdu.

Bakanlık, Twitter'dan paylaştığı gönderide, tazminat ödemelerinin başladığını ve ödeme hak eden 3 bin 624 kişi olduğunu belirtti.





Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı.@TKIKurumsal, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe ocaklarında çalışan 2.395 işçiye toplam 102 milyon TL’lik tazminat ödemelerini yaptı. pic.twitter.com/xEFFGattRD — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) January 22, 2021

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