Gündem Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı
POLİTİKA

Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan açıklamasında, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe ocaklarında çalışan 2.395 işçiye toplam 102 milyon TL’lik tazminat ödemelerinin yapıldığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Soma Kömür İşletmelerine bağlı çalışan 2 bin 395 işçiye 102 milyon TL'lik tazminat ödemesi yapıldığını duyurdu.

Bakanlık, Twitter'dan paylaştığı gönderide, tazminat ödemelerinin başladığını ve ödeme hak eden 3 bin 624 kişi olduğunu belirtti.


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Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi: 2 binden fazla madenciyi ilgilendiriyor

Somalı madenciler eylem kararı aldı
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Somalı madenciler eylem kararı aldı

Soma maden şehitleri anılıyor
FOTOĞRAF 16
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının ikinci yıl dönümünde, madenci aileleri kaybettikleri yakınlarını mezarları başında andı, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, gözyaşı döktü.
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Soma'daki Madenciler Şehitliğine sabah saatlerinden itibaren yaşlısı, genci, çocuğuyla ölen madencilerin aileleri, yakınlarının mezarları başına gelmeye başladı.
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Baba İsmail Duman da, “Gecemiz gündüzümüz belli değil. Evde duramıyorum. Burada, oğlumun yanında huzur buluyorum” dedi
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Faciada 26 yaşındaki oğlu İbrahim Duman’ı kaybeden Zeher Duman ise evlat acısının hiçbir acıya benzemediğini dile getirerek “Tek oğlum vardı. Çok üstüme düşerdi. Bu acıyı Allah düşmanımın bile başına vermesin.
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Ağlamaktan göz damarlarım çürüdü.” dedi. Duman, oğluyla gurur duyduğunu, kendisi gibi birçok kişinin de maden şehitleri için her gün Kur'an-ı Kerim okunduğunu, bunun herkese nasip olmayacağını ifade etti.
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Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.
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Soma maden şehitleri anılıyor
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Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Title
Soma maden şehitleri anılıyor
Soma maden şehitleri anılıyor
Soma ilçesindeki maden faciasının yıl dönümünde, sabah saatlerinde madencilerin mezarları başına giden aileler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, gözyaşı döktü.
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