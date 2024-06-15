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Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi

6-14 Haziran'da yapılan denetimlerde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi, toplam 467 bin 78 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

08:40 - 15/06/2024 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri 6-14 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 675 bin 510 araç denetledi.


Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı.







#Ali Yerlikaya
#Denetim
#İçişleri Bakanlığı
#sürücü
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