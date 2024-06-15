Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi

Karayolları yol durumu, sürücüler için oldukça önemli bir bilgidir. Bu bilgiyi, sürücüler trafik durumuna göre rota seçebilir ve seyahat sürelerini optimize edebilirler. 9 günlük bayram tatili için ya memleketlerine ya da tatil beldelerine gidecek vatandaşlar Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durumunu merak ediyor. Peki karayollarında trafikte durumu son durum ne? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu ve kapalı yollar bülteni