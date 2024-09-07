Son anda anlaştılar: İmamoğlu tamam Kılıçdaroğlu kabul etmedi

CHP'nin, 3 gün sürecek Tüzük Kurultayı Ankara ATO Congresium'da başladı. İzleyicilere kapalı olan kurultayın açılışını Genel Başkan Özgür Özel yaptı. Özel'in konuşmasında, muhaliflere verdiği mesajlar dikkat çekti. Özgür Özel, kurultayın yapıldığı salona eski CHP liderleri Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la geldi. Özel ve yönetimi için güvenoyu yoklamasına dönüşmesi beklenen kurultayda, 32 maddenin değiştirilmesi için delegeler tarafından oylama yapıldı. Oylamalar işari (elle) olacağı için delegelerin gerçek rengini belli etmeyeceği bildirildi.





KOTAYA KADEMELİ GEÇİŞ OLACAK

Açılış konuşmasında Genel Başkan dahil herkesin ön seçime gireceğini kaydeden Özel, yüzde 50 cinsiyet kotasının hemen uygulanamayacağını söyledi. Özel, "Milletvekili olmak isteyenler örgütten onay ve destek alacaklar. Bugün yüzde 33 kadın kotası vardır. Cinsiyet kotasını yüzde 50 olarak yazıyoruz. Yürürlük maddesinde ilk kurultayda 35, bir sonrakinde 40, bir sonrakinde 45, bir sonrasında 50 olacak şekilde bir geçiş süreci tarif ediyoruz. Gençlik kotasını 18-25 için 10, 25-40 yaşındakilerde şu anda 10, bir sonrakinde 15, bir sonrakinde 20 olarak uygulayıp söz verilen bir devrimi hep birlikte gerçekleştirmeyi istiyoruz. Gençlik ve kadın kotası maddesini size emanet ediyorum" açıklamasında bulundu.





DİVAN İMAMOĞLU'NA EMANET

Kurultay'ın Divan Başkanlığı'na hem Özel'e hem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile tanınan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek seçildi. Kurultay'a, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, davet edilmesine ve kendisi için yer ayarlanmasına rağmen katılmadı. Kılıçdaroğlu için ayrılan koltuğa Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin oturması dikkat çekti. Böke, Özel'in isteğiyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu. Böke daha sonra bu koltuktan kalktı. Bu koltuktaki Kılıçdaroğlu yazısı da söküldü. Koltuğa Eskişehir'in önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oturdu. Kurultay'a davet edilmelerine rağmen İnönü ailesinden kimse katılmadı.





KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

Kılıçdaroğlu'nun, kurultaya katılmama gerekçesi de belli oldu. Özel'in son halini sunduğu tüzük metninin Kılıçdaroğlu tarafından uygun bulunmadığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Ankara Mogan'da, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da katıldığı toplantıda ön seçimin hakim gözetiminde yapılmasını talep eden Kılıçdaroğlu'nun tüm ısrarına rağmen bu öneri tüzükte Kılıçdaroğlu'nun istediği şekilde kendine yer bulamadı. CHP'nin eski liderinin yakın çevresine, "Tüzük taslağı bana dün gece (perşembe gecesi) gönderildi ama herhangi bir görüş belirtmedim. Uygundur, demedim" diyerek, tüzüğün son haline karşı olduğu mesajını verdi. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle tüzük sürecine dahil ve müdahil olmadığını dile getirdi.





YENI TÜZÜK NEYI DEĞIŞTIRIYOR

Yeni tüzük, il ve ilçe örgütleri, milletvekilleri ile Parti Meclisi üyelerinden gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlendi. Buna göre, milletvekili aday listelerinde genel merkeze yüzde 15 kontenjan tanındı. Yeni tüzüğün en tartışmalı maddesi olan ön seçim düzenleyen 52'nci madde Kurultay'da 1000'inin üzerinde delegenin oyu ile kabul edildi. Buna göre, milletvekilleri dahil seçimle görev başına gelenler, üst üste en fazla üç dönem aday olabilecek. Bu şart iki dönem öncesinden başlatılacak. Böylece uzun dönemdir görev yapan belediye başkanları, milletvekilleri ve meclis üyeleri ara vermeden bir dönem daha aday olabilecek. Yeni tüzükle, Genel Merkez'e, milletvekili adaylarının yüzde 15'ini belirleme yetkisi de verildi. Bu yüzde 15'in yüzde 5'i il örgütüne, yüzde 5'i kadın ve gençlik kollarına, yüzde 5 ise deneyimli milletvekillerine ayrılacak.





GÜÇLÜ GENEL SEKRETER

Yeni tüzüğe göre Genel Sekretere parti politikalarının belirlenmesinde, uygulanmasında ve yaygınlaştırılmasında koordinasyon rolünü üstlenme yetkisi veriliyor. Yine CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda TBMM Grup Yönetimi de yer alacak. Öte yandan İl Başkanları, yeni tüzüğe göre bulundukları ilde sadece partisinin değil, Genel Başkanı da temsil edecek.





BELEDİYE ÇALIŞANLARI

Taslaktaki, 'Belediye çalışanları ön seçimlerde oy kullanamaz' hükmü çıkarıldı. Büyükşehir belediyelerinde çalışanlarının il ve ilçe örgütlerinde yönetici olmasını yasaklayan madde ise korundu.





KOTALAR

Üyelerin, ön seçimlerde oy kullanabilmesi için en az 1 yıllık üye olması, 120 ila 6 bin lira arasındaki aidatı düzenli ödemesi ve tebliğ edilen parti görevlerini yerine getirmeleri şartı aranacak. Seçimle gelinen organlarda, 18-25 yaş arası partililere yüzde 10, 25-40 yaş arasına yüzde 15, kadınlara yüzde 35 kontenjan ayrıldı.



