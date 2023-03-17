Son anket Altılı Masa'yı üzecek: İYİ Parti'nin oyları eridi üç parti ise yüzde 1'i aşamadı

Ada Araştırma'nın yaptığı ankete katılan 3 bin 121 kişiden yüzde 40.2’i tercihini AK Parti’den yana kullandı.
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala ADA Araştırma'nın yaptığı araştırma ile siyasi partilerin son oy oranları belli oldu.
ADA Araştırma, mart ayında 77 ilde gerçekleştirdiği 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 7-10 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 3 bin 121 kişi katılım sağladı. Elde edilen sonuçlara göre; AK Parti oy oranını korurken, en yakın rakibiyle arasında büyük oranda fark olduğu belirlendi.
Ada Araştırma'nın yaptığı ankete katılan 3 bin 121 kişiden yüzde 40.2’i tercihini AK Parti’den yana kullandı.
CHP yüzde 24,2 ile ikinci sırada, HDP yüzde 9,6 ile üçüncü sırada ve İYİ Parti yüzde 7.2 ile dördüncü sırada yer aldı.
Altılı Masa üyesi üç parti yüzde 1'i aşamadı
Araştırmada Yeniden Refah Partisi yüzde 2 ile dikkat çekerken, Altılı Masa üyeleri Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 1’i aşamadı.
İşte anket sonuçları:
AK Parti oylarını korudu
ADA Araştırmanın geçtiğimiz kasım ayında 81 ilde ve 3 bin 29 kişi üzerinde yaptığı anket sonucuna göre seçmenin siyasi tercihi şu şekilde olmuştu: