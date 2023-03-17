Son anket Altılı Masa'yı üzecek: İYİ Parti'nin oyları eridi üç parti ise yüzde 1'i aşamadı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine sayılı günler kala ADA Araştırma'nın yaptığı araştırma ile siyasi partilerin son oy oranları belli oldu.

ADA Araştırma, mart ayında 77 ilde gerçekleştirdiği 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 7-10 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 3 bin 121 kişi katılım sağladı. Elde edilen sonuçlara göre; AK Parti oy oranını korurken, en yakın rakibiyle arasında büyük oranda fark olduğu belirlendi.

Ada Araştırma'nın yaptığı ankete katılan 3 bin 121 kişiden yüzde 40.2’i tercihini AK Parti’den yana kullandı.

CHP yüzde 24,2 ile ikinci sırada, HDP yüzde 9,6 ile üçüncü sırada ve İYİ Parti yüzde 7.2 ile dördüncü sırada yer aldı.





Siyasi partilerin son oy oranları❕



Mart ayında 77 ilde yapılan anket sonucuna göre seçmenin siyasi tercihi belli oldu.



🟡 AK Parti: %40,2

🔴 CHP: %24,2

🟣 HDP: %9,6

🔵 İYİ Parti: 7,2

🟢 MHP: %7,1

🟠 Yeniden Refah Partisi: %2,0



ADA | Türkiye Siyasi Gündem Araştırması pic.twitter.com/QZ2aRbmbPU — ADA ARAŞTIRMA (@AdaArastirma) March 16, 2023

Altılı Masa üyesi üç parti yüzde 1'i aşamadı

Araştırmada Yeniden Refah Partisi yüzde 2 ile dikkat çekerken, Altılı Masa üyeleri Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yüzde 1’i aşamadı.

İşte anket sonuçları:

AK Parti: %40,2

CHP: %24,2

HDP: %9,6

İYİ Parti: 7,2

MHP: %7,1

Yeniden Refah Partisi: %2,0

AK Parti oylarını korudu

ADA Araştırmanın geçtiğimiz kasım ayında 81 ilde ve 3 bin 29 kişi üzerinde yaptığı anket sonucuna göre seçmenin siyasi tercihi şu şekilde olmuştu:

AK Parti: %40,2

CHP: %22,6

HDP: %10,7

İYİ Parti: %10,4

MHP: %8,6

Yeniden Refah Partisi: %2,4





Siyasi partilerin son oy oranları❕



Ekim ayında 81 ilde yapılan anket sonucuna göre seçmenin siyasi tercihi belli oldu.



🟡 AK Parti: %40,2

🔴 CHP: %22,6

🟣 HDP: %10,7

🔵 İYİ Parti: %10,4

🟢 MHP: %8,6

🟠 Yeniden Refah Partisi: %2,4



ADA | Türkiye Siyasi Gündem Araştırması pic.twitter.com/HyWjLYOQ4S — ADA ARAŞTIRMA (@AdaArastirma) November 11, 2022







