Son bir haftada 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi

11-18 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi.

Ayrıca hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.