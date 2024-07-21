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Son bir haftada 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi

11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini açıkladı. Yapılan denetimlerde 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Seren Som
08:57 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

11-18 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi.

Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak'a yeni operasyon sinyali: Çok yakında kilidi kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde çok önemli başarılara imza ettik. Irak Suriye sahasında örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." dedi. FETÖ ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan '15 Temmuz sonrası kritik adımlar attık. Gardımızı indirmeden FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Erdoğan İsrail'in Gazze'deki soykırımına da tepki göstererek "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır." açıklamasında bulundu.


#Trafik
#Denetim
#Emniyet
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