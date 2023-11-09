Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri ile ilgili haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumayı sürdürmektedir." dedi.

Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil;

- Son bir haftada 33 terörist etkisiz hâle getirilmiş,

- Böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bin 835’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 178’e ulaşmıştır.

Ayrıca 4 Kasım’da Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım’da ise Gara ve Kandil bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik icra edilen hava harekâtı ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde aralıksız sürdürülen arama-tarama faaliyetleri kapsamında ise son olarak;

- Pençe-Kilit bölgesinde, içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan sığınak ile iki girişi, çok sayıda odası ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu mağara,

- Pençe-Yıldırım bölgesinde yine içerisinde çok miktarda mühimmat olan 6 sığınak ve girişi el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış, birçok odası bulunan mağara tespit edilmiştir.

- Ayrıca Hakurk ve Tatasara bölgesinde de içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 4 katlı mağara tespit edilmiştir. Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen piyade ve keskin nişancı tüfekleri, havan ve tüfek mühimmatı, el bombaları, şarjör ve sevk fişekleri ile jeneratör, hilti, matkap ve yaşam malzemeleri METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.

Terörle mücadelemiz;

- “Bir Gece Ansızın” diye ifade ettiğimiz şekilde gereken yer ve zamanda,

- Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla,

- Tüm terör inleri yıkılıp, tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam edecektir."

Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi

"İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye’de, harekât alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir." diyen Aktürk, şunları kaydetti: