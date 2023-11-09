Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vurmayı sürdürüyor.
PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil;
Ayrıca 4 Kasım’da Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım’da ise Gara ve Kandil bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik icra edilen hava harekâtı ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.
- Pençe-Kilit bölgesinde, içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan sığınak ile iki girişi, çok sayıda odası ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu mağara,
- Pençe-Yıldırım bölgesinde yine içerisinde çok miktarda mühimmat olan 6 sığınak ve girişi el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış, birçok odası bulunan mağara tespit edilmiştir.
- Ayrıca Hakurk ve Tatasara bölgesinde de içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 4 katlı mağara tespit edilmiştir. Mağara ve sığınaklarda ele geçirilen piyade ve keskin nişancı tüfekleri, havan ve tüfek mühimmatı, el bombaları, şarjör ve sevk fişekleri ile jeneratör, hilti, matkap ve yaşam malzemeleri METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.
Terörle mücadelemiz;
- “Bir Gece Ansızın” diye ifade ettiğimiz şekilde gereken yer ve zamanda,
- Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla,
- Tüm terör inleri yıkılıp, tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam edecektir."
Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi
"İstikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmalarımızın devam ettiği Suriye’de, harekât alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir." diyen Aktürk, şunları kaydetti:
"1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 433 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19’u son bir haftada olmak üzere bin 340 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."