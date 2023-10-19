Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.
"Bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hale getirildi"
"24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 39 binden fazla teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir" ifadelerini kullanan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü: