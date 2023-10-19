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Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, bu yıl içerisinde toplam bin 682 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Halil Akkoç
12:27 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Aktürk,
"Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir"
dedi.

"Bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hale getirildi"

"24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 39 binden fazla teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir" ifadelerini kullanan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda;
Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada etkisiz hâle getirilen 42 terörist ile birlikte, bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, gereken yer ve zamanda artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecektir."
Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını tebrik ederek, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

#MSB
#Zeki Aktürk
#PKK
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