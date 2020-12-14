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ADANA

Son dakika Adana haberleri: Anne ve babasını rehin alıp evi ateşe verdi

Adana'da korku dolu anlar: Anne ve babasını rehin alıp evi ateşe verdi

Adana’da anne ve babası ile kavga eden madde bağımlısı kişi cinnet getirdi. Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan madde bağımlısı kişi polisin ikna çabalarına karşılık vermeyip ailesinin oturduğu evi de ateşe verdi. Yanan ev çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken polis evin kapısını kırarak içeri girip şahsı etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi İHA
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi.
Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.S, anne ve babasıyla kavga etti. Kavga seslerinden rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay mahalline polisin geldiğini gören S.S. bıçak zoruyla anne ve babasını rehin aldı. Olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis takviyeye geldi.

Adana’da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi annesini ve babasının bıçak zoruyla rehin aldı.

EVLERİNİ ATEŞE VERDİ

Polisler yaklaşık yarım saat boyunca S.S’yi ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı. Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan S.S. bir süre sonra evi ateşe verdi. Bir anda evin bir odasından alevler yükselirken bir vatandaşlar evinden uzattığı hortum yardımıyla yangının büyümesini önledi.

Yanan ev çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken polis evin kapısını kırarak içeri girip şahsı etkisiz hale getirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis bu sırada evin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis S.S. etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. S.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü
Öte yandan, olayın gerçekleştiği bölgeye gelen sağlık ekipleri ise rehin alınan anne ve babaya ayakta müdahale etti.

İçeri giren polis S.S. etkisiz hale getirerek gözaltına alındı.

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