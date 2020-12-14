Son dakika Adana haberleri: Anne ve babasını rehin alıp evi ateşe verdi
Adana'da korku dolu anlar: Anne ve babasını rehin alıp evi ateşe verdi
Adana’da anne ve babası ile kavga eden madde bağımlısı kişi cinnet getirdi. Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan madde bağımlısı kişi polisin ikna çabalarına karşılık vermeyip ailesinin oturduğu evi de ateşe verdi. Yanan ev çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken polis evin kapısını kırarak içeri girip şahsı etkisiz hale getirdi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.S, anne ve babasıyla kavga etti. Kavga seslerinden rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay mahalline polisin geldiğini gören S.S. bıçak zoruyla anne ve babasını rehin aldı. Olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis takviyeye geldi.
EVLERİNİ ATEŞE VERDİ
Polisler yaklaşık yarım saat boyunca S.S’yi ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı. Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan S.S. bir süre sonra evi ateşe verdi. Bir anda evin bir odasından alevler yükselirken bir vatandaşlar evinden uzattığı hortum yardımıyla yangının büyümesini önledi.
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GÖZALTINA ALINDI
Polis bu sırada evin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis S.S. etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. S.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Öte yandan, olayın gerçekleştiği bölgeye gelen sağlık ekipleri ise rehin alınan anne ve babaya ayakta müdahale etti.