Aracıyla drift yapan sürücü Bekçi’ye çarptı

Adana'da bir sürücü drift yaptığı sırada devriye görevindeki bekçiye çarptı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Kıyıboyu caddesinde devriye görevi yapan bekçilere, sürücüsü belli olmayan 80 AB 939 plakalı otomobil çarptı. Bekçiye çarpan sürücü daha sonra park halindeki 01 BIN 36 plakalı otomobile de çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi’ye çarptı

DRİFT YAPARKEN BEKÇİYE ÇARPIP KAÇTI

Öte yandan 80 AB 939 plakalı otomobil sürücüsünün sokağa girdiği sırada drift yaptığı, otomobilin direksiyonunu toparlayamadığı için önce bekçiye daha sonra ise park halindeki otomobile çarptığı öğrenildi.

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Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARK HALİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobil park halinde bulundu. Ekipler olayla ilgili 3 şüphelinin ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

FOTOĞRAF 13 Kaza 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Erkan Özkol idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan denetim noktasındaki 2 otomobile ve 2 polis aracına çarptı. Denetim noktasındaki diğer polislerin telsizden durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan polis memuru Halit Yeşil ile ismi öğrenilemeyen iki kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki htanelere kaldırdı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Erkan Özkol’un 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alkollü sürücü dehşet saçtı: Biri polis üç kişi yaralandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis kontrol noktasında bulunan 4 araca çarptı. Kazada, biri denetim yapan polis olmak üzere 3 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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