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ADANA

Aracıyla drift yapan sürücü Bekçi’ye çarptı

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir sürücü drift yaptığı sırada devriye görevindeki bekçiye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Adana haberleri: Aracıyla drift yapan sürücü Bekçi’ye çarptı
Adana'da bir sürücü drift yaptığı sırada devriye görevindeki bekçiye çarptı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Kıyıboyu caddesinde devriye görevi yapan bekçilere, sürücüsü belli olmayan 80 AB 939 plakalı otomobil çarptı. Bekçiye çarpan sürücü daha sonra park halindeki 01 BIN 36 plakalı otomobile de çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bekçiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi’ye çarptı
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle drift yapan sürücü Bekçi’ye çarptı

DRİFT YAPARKEN BEKÇİYE ÇARPIP KAÇTI

Öte yandan 80 AB 939 plakalı otomobil sürücüsünün sokağa girdiği sırada drift yaptığı, otomobilin direksiyonunu toparlayamadığı için önce bekçiye daha sonra ise park halindeki otomobile çarptığı öğrenildi.

Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARK HALİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobil park halinde bulundu. Ekipler olayla ilgili 3 şüphelinin ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Biri polis üç kişi yaralandı
FOTOĞRAF 13
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Kaza 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde meydana geldi.
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Ankara yönünde ilerleyen Erkan Özkol idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan denetim noktasındaki 2 otomobile ve 2 polis aracına çarptı.
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Denetim noktasındaki diğer polislerin telsizden durumu bildirmesi üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri gönderildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle yaralanan polis memuru Halit Yeşil ile ismi öğrenilemeyen iki kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki htanelere kaldırdı.
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Kazayı yara almadan atlatan sürücü Erkan Özkol’un 233 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Alkollü sürücü dehşet saçtı: Biri polis üç kişi yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis kontrol noktasında bulunan 4 araca çarptı. Kazada, biri denetim yapan polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Polisten kaçıp kaza yaptı yakalanınca basın mensuplarına saldırmaya çalıştı
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Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Oğuzhan Salih yönetimindeki 16 JA 300 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti.
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Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çırpan Mahallesi'ne giren şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışsa da polis bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Stadyum Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Ç. idaresindeki 16 AJ 554 plakalı otomobile çarpan şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.
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GBT sorgusunda ise cezaevinden 15 gün izinle çıktığı öğrenilen Oğuzhan Salih, basın mensuplarının Polisten neden kaçtın? sorusu üzerine “Sen misin bu devletin polisi, adamlar burada işini yapacak. Sen mi ödeyeceksin cezamıö diyerek tepki gösterdi. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan şüpheliye polis ekipleri müdahale etti.
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Yapılan kontrollerde 0.73 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Salih'e, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 8 bin TL ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 187 lira ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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Polisten kaçıp kaza yaptı yakalanınca basın mensuplarına saldırmaya çalıştı
Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Yola devam etmeye kalkan sürücü polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu durduruldu. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınırken, gazetecilere saldırmaya çalışıp küfür etti.


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