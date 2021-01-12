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Son dakika Adana haberleri: Çok sayıda adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Adana’da çok sayıda adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Adana’da Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.

Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

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Başkent polisinden DEAŞ operasyonu

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Şafak vakti gerçekleşen operasyonla, 3’ü Suriyeli ve 3 Iraklı toplam 6 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait özel bir tim, söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikten sonra şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı kararı

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan arama çalışmalarında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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