Son dakika Adana haberleri: Çok sayıda adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu Adana’da çok sayıda adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Adana’da Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Haber Merkezi 12 Ocak 2021, 07:14 Son Güncelleme: 12 Ocak 2021, 07:16 İHA