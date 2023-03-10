|
Reklam
Reklam
Gündem

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede artçılar devam ediyor. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 02.34'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07:24 . 10/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.




#Adıyaman
#Sincik
#Deprem
39 dakika önce
default-profile-img
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bir korkutan deprem de Samsun'da meydana geldi: Büyüklüğü 4 olarak ölçüldü
Marmara Denizi’nde balıkçı teknesi alabora oldu: İki kişi kurtarıldı bir kişi kayıp
110 polisle şafak vakti PKK/KCK operasyonu: Evlere "koçbaşı" kullanılarak girildi
Çin'in "polis karakolları" kurduğu iddiası Temsilciler Meclisi'nde: ABD'yi tehdit ediyor
Beyoğlu'nda ünlü otelde korkutan yangın: Çalışanlar kendini zor dışarı attı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.