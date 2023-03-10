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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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39 dakika önce
Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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