Bilim Akademisi üyesi, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Depreme dirençli şehirlerin inşa edilmesi gerektiğine bir kez daha dikkati çekerek, Türkiye'de büyük ölçüde ciddi deprem bölgelerinin olduğunu belirtti. Görür, "Bugünlerde beni endişelendiren dört il var" açıklamasında bulundu.