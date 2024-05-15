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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

16:12 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:15 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

AFAD'da yer alan bilgiye göre, saat 15.42'de Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin 6,61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



#AFAD
#deprem
#Akdeniz
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