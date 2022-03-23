Gündem Altı ilde hayali ihracat operasyonu 14 kişi hakkında gözaltı kararı var
İSTANBUL

Altı ilde hayali ihracat operasyonu: 14 kişi hakkında gözaltı kararı var

İstanbul dahil 6 ilde polis aynı anda harekete geçti. Operasyon kapsamında hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika altı ilde hayali ihracat operasyonu: 14 kişi hakkında gözaltı kararı var
Foto/arşiv

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracata karıştıkları ile sürülen bazı şirketleri mercek altına aldı. Mali Polisin yapmış olduğu çalışmalarda; yurt içindeki ilgili makamlara sunulan ihracat belgelerinin yurtdışına gönderilen ihracat belgelerine oranla çok daha yüksek meblağlarda olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturmaya konu 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı saptandı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Hayali ihracat suçuna karışan 5 şirkette 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Giresun, Muğla, Artvin ve Kocaeli’de yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan ev ve işyerlerindeki aramalarda hayali ihracata konu olan bilgi ve belgeler ele geçirildi.

Yakalanan 11 sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı.

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