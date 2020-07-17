Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Anayasa Mahkemesi, CHPnin İnfaz Yasası başvurusunu reddetti
POLİTİKA

Son dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 'İnfaz Yasası' başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 'İnfaz Yasası' başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

Haber Merkezi AA
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunan CHP, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.

CHP yine AYM kapısında: Çoklu Baro Yasasını AYM'ye götürüyor
GÜNDEM
CHP yine AYM kapısında: Çoklu Baro Yasasını AYM'ye götürüyor

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

Genel Kurul, infaz yasasıyla ilgili "şekil yönünden" yapılan başvuruyu reddetti. Kararın 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi üyelerinden 7'si düzenlemenin "af kapsamında olduğu" yönünde görüş bildirdiği, çoğunluğu oluşturan 9 üyenin ise düzenlemeyi "af değil, infaz düzenlemesi" olarak kabul ettiği belirtildi.

İnfaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
GÜNDEM
İnfaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

İkinci başvuru

CHP, bu başvurunun ardından infaz yasasının tümü ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ikinci bir başvuru daha yapmıştı.

Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

Abone Ol Google News
Kanserle mücadelede yeni keşif

Kanserle mücadelede yeni keşif

​Türk bilim insanları 'uyuyan hücrelerin' şifrelerini çözdü.
Lionel Messi Barcelonadan ayrılacak

'Lionel Messi
Barcelona'dan ayrılacak'

​'Bir şeyler değişmeli' dedi görüştüğü kulüp ortaya çıktı.
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkler İHAlarla oyun değiştiriyor, örnek almalıyız

29 yaşında bıraktı

29 yaşında bıraktı

Fenerbahçe'nin istediği Andre Schürrle futbola veda etti.

Yarın büyük gün

Yarın büyük gün

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alan havadan görüntülendi.
PKK eliyle <br>CHP zulmü

PKK eliyle
CHP zulmü

​Mersin'de belediyenin eski kadrolarına mobbing uygulanıyor.
Emekliye bayram erken geldi

Emekliye bayram erken geldi

​Kurban Bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.