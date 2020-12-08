Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖnün GATA yapılanmasına operasyon 37 kişi hakkında gözaltı kararı var
ANKARA

Son dakika Ankara FETÖ operasyonu: 37 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün GATA yapılanmasına operasyon: 37 kişi hakkında gözaltı kararı var

Ankara'da FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyonda 14'ü aktif görevde 31 doktor ve 6 mahrem imam olmak üzere 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Ankara'da FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14'ü aktif görevde 31 doktor ve 6 mahrem imam olmak üzere 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyona ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ’nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4’ü GATA’da olmak üzere) 14’ü aktif görevde, 2’si emekli, 1’i istifa etmiş, 14’ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6’sı ‘mahrem imam’ toplam 37 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik 50 ilde dev operasyon: 304 kişi aranıyor
GÜNDEM
FETÖ'ye yönelik 50 ilde dev operasyon: 304 kişi aranıyor

Abone Ol Google News
İkinci dozu vuruldu

İkinci dozu vuruldu

​Çin aşısında herhangi bir yan etki saptanmadı.
Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yabancı yatırımcılara seslendi.
CHPli Bilecik Belediyesinden yeni heykel açılışı

Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

​Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün hesaba yatıyor.

Şoke eden görüntüler çıktı

Şoke eden görüntüler çıktı

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin taciz skandalında yeni gelişme.

Alım satım yapacaklar bu detaya dikkat..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.