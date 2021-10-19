Gündem Akdenizde Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
ANTALYA

Akdeniz'de Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, kendisinin de depremi hissettiğini söylerken, şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti. Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Son dakika Antalyanın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Antalya açıklarında 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, kendisinin de depremi hissettiğini söyledi.

Şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirten Yazıcı, "Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İlçedeki uzak mahalleler ve yayla yerleşimleriyle de irtibat halindeyiz." dedi.

AYDIN'DA DA HİSSEDİLDİ

Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Aydın ve ilçelerinde de hissedildi.Aydın’da deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Bali Adası'nda deprem: Üç kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Bali Adası'nda deprem: Üç kişi hayatını kaybetti

İki duran top iki gol

İki duran top iki gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.