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ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Asgari ücret konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan birinin vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi olduğunu belirterek, "Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Elvandan asgari ücret açıklaması
Bakan Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

  • "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor" diyen Elvan, "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da kapatabileceğimizi düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

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Asgari ücret mesajı

Bakan Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." dedi.

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