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Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı Ayasofya ilk namaza hazır
İSTANBUL

Son dakika: Ayasofya Camii'nin içinden ilk görüntü

İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: Ayasofya ilk namaza hazır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camii içinden fotoğraf paylaştı. Karede tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Yerlikaya paylaşımına bir de not düşerek, "Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Vali Yerlikaya'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Vali Yerlikaya'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra ‘cami’ statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak cuma Namazı ile ibadete açılacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek
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Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek
  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan son dakika paylaşımı geldi. Vali Yerlikaya, bugün kılınacak olan cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı
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Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı
Ayasofya Camii açılış programına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Akşam namazında ses sistemi denenirken, Ayasofya Camii'nin içi, kurulan iki dev ekranda canlı olarak yayına veriliyor. Caminin içi vatandaşlar tarafından canlı olarak izleniyor.


"Tarihi bir güne uyandık"

Twitter paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, “Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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