İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: Ayasofya ilk namaza hazır

Dünya

Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri kapsamında Navtex ilan etmesi ile birlikte, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı gerilimi yeniden yükseldi. Yunanistan'ın Meis adasını gerekçe göstererek, Türkiye'yi Anadolu Yarımadasına hapsetme girişiminin hiçbir hukuki zemini bulunmuyor. Peki Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu sorun nasıl çözülecek? Yunanistan'ın masasında 3 seçenek olduğunu belirten Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "Yunanistan ya Türkiye'nin hakkını kabul edecek ya da bu işi uluslararası mahkemeye götürecek. Üçüncü bir ihtimal bu işin silahla çözülmesi olur" dedi.