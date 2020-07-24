İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: Ayasofya ilk namaza hazır

Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay’ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 86 yıl sonra ‘cami’ statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak cuma Namazı ile ibadete açılacak.
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan son dakika paylaşımı geldi. Vali Yerlikaya, bugün kılınacak olan cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü.
"Tarihi bir güne uyandık"
Twitter paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, “Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul’un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Tarihi bir güne uyandık.
86 yıl sonra #AyasofyaCamii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı.
Bugün İstanbul’un parolası;
✅ Maske
✅ Mesafe
✅ Sabır
✅ Anlayış olacak.
Misafirlerimize hoş geldiniz diyor,
Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum.
😷⬅️ ➡️🧴🕌 pic.twitter.com/chYnA7oYUq
Tarihi bir güne uyandık.