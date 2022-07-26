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AYDIN

Aydın'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

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Haber Merkezi AA
Son dakika! Aydındaki orman yangını kısmen kontrol altında
Aydın'daki orman yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi.

Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti.

Aksoy, "Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Söke’de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale sürüyor
GÜNDEM
Söke’de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale sürüyor

Söke’deki orman yangınında alevler geceyi aydınlattı
FOTOĞRAF 5
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Yangın, Argavlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı.
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Havanın kararması ile birlikte gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Gökyüzüne yükselen alevler geceyi gündüze çevirirken, müdahale aralıksız olarak gece boyunca da sürdü. Bölgeye yönlendirilen gece görev yapabilme özelliğine sahip yangın söndürme helikopterleri defalarca sorti atarak alevlere su attı.
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Orman ve belediye ekipleri de karadan alevleri kontrol altına almak için canla başla çalıştı. Yer yer güçlenen alevlere müdahalede sivil toplum örgütleri ve gönüllüler de önemli destek sağladı.
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Çevre il ve ilçelerden gelen araç ve personel desteği ile bölgede 12 saattir aralıksız olarak yangına müdahale sürüyor.
Söke’deki orman yangınında alevler geceyi aydınlattı
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınında 12'nci saate girilirken, ekipler gece boyunca müdahaleye devam etti. Alevler geceyi aydınlattı, havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor.


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