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BİTLİS

Son dakika... Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı

Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı

Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Doğruyol köyü kırsalında ölü ele geçirilen terör örgütü mensubunun, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu kategori"de yer alan Ünal Dinar olduğu belirlendi.

  • Terörist Dinar'ın, 2014'te Çeltikli-Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu saptandı.

Öte yandan, Bitlis-Merkez ilçe Yenice köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit J. Onb. Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu"nda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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