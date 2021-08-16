Gündem Bozkurttaki çöken Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Önün mal varlığına savcılık tedbir kararı koydurdu
KASTAMONU

Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına savcılık tedbir kararı koydurdu

Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.

Haber Merkezi DHA
Son dakika: Bozkurtta çöken Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Ö. hakkında yeni karar
Ölçer Apartmanı, Bozkurt ilçesindeki sel nedeniyle yıkılmıştı.

Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.


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