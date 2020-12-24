Otobüs durağına dalıp bir kişiyi ağır yaraladı polise ise 'Orada cana bir şey geldi mi?' diye sordu

Sürücü Necmettin A. (57) alkol kontrolü yapan polis ekiplerine "Orada cana bir şey geldi mi?" diye sordu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ne bağlı Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinde dışarıda alkollü ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Necmettin Ayçiçek isimli sürücü, alkolünde etkisiyle kullandığı 16 ABG 605 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Şehri Etser’i ezen alkollü sürücü, daha sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil otobüs durağına daldı.

Kazada Şehri Etser ağır yaralanırken, sürücü Necmettin A. da otomobilde sıkıştı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Şehri Etser ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Etser’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil otobüs durağına daldı.

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'ORADA CANA BİR ŞEY GELDİ Mİ?'

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Necmettin A.'nın alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine "Orada cana bir şey geldi mi?" diye sorması dikkat çekti.

Sürücü Necmettin A. (57) alkol kontrolü yapan polis ekiplerine

Polis ekiplerine güçlük çıkartan Necmettin A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada zarar gören doğal gaz kutusundan sızan gaz ise şirket yetkililerince kesildi.

Kazada durakta bekleyen kadın ağır yaralandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

