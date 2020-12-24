Gündem Otobüs durağına dalıp bir kişiyi ağır yaraladı polise ise Orada cana bir şey geldi mi? diye sordu
BURSA

Son dakika Bursa haberleri: Otobüs durağına dalıp bir kişiyi ağır yaraladı

Otobüs durağına dalıp bir kişiyi ağır yaraladı polise ise 'Orada cana bir şey geldi mi?' diye sordu

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde alkollü ve aşırı süratli olduğu öğrenilen Necmettin Ayçiçek isimli sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Kaza sonrası otobüs durağında bekleyen kadın ağır yaralanırken, sürücü Necmettin A. ise alkol kontrolü yapan polis ekiplerine "Orada cana bir şey geldi mi?" diye sordu.

Haber Merkezi DHA
Sürücü Necmettin A. (57) alkol kontrolü yapan polis ekiplerine &quot;Orada cana bir şey geldi mi?&quot; diye sordu.
Sürücü Necmettin A. (57) alkol kontrolü yapan polis ekiplerine "Orada cana bir şey geldi mi?" diye sordu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ne bağlı Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatinde dışarıda alkollü ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen Necmettin Ayçiçek isimli sürücü, alkolünde etkisiyle kullandığı 16 ABG 605 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Şehri Etser’i ezen alkollü sürücü, daha sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil otobüs durağına daldı.
Kazada Şehri Etser ağır yaralanırken, sürücü Necmettin A. da otomobilde sıkıştı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Şehri Etser ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Etser’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil otobüs durağına daldı.

Yanan araçtan iki kişinin cesedi çıktı
GÜNDEM
Yanan araçtan iki kişinin cesedi çıktı

'ORADA CANA BİR ŞEY GELDİ Mİ?'

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Necmettin A.'nın alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine "Orada cana bir şey geldi mi?" diye sorması dikkat çekti.

Sürücü Necmettin A. (57) alkol kontrolü yapan polis ekiplerine

Polis ekiplerine güçlük çıkartan Necmettin A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada zarar gören doğal gaz kutusundan sızan gaz ise şirket yetkililerince kesildi.

Kazada durakta bekleyen kadın ağır yaralandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadıköy'de korkunç olay: Yanan araç söndürülünce ortaya çıktı
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Olay, saat 20.00 sırlarında Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana geldi.
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Sokak içerisinde bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
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Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Söndürülen araçta itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti.
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Polis olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.
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Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı.
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Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Kadıköy'de korkunç olay: Yanan araç söndürülünce ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de gelen araç yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. Yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı.


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