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POLİTİKA

Son dakika: Çavuşoğlu İdlib'de gözlem noktasına saldırı hakkında açıklama yaptı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Esed rejimine uyarı: Herkes haddini bilsin

İdlib'de gözlem noktasına saldırılara ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rejimin saldırılarını tolere etmeyiz. Herkes haddini bilsin." dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Askerimize yönelik tacizleri tolere etmemiz mümkün değil"

Suriye'deki gözlem noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin Çavuşoğlu, şunları söyledi:

  • "Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür."

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin."
Herkes haddini bilsin

Herkes haddini bilsin

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