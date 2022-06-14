CHP'den Tanju Özcan kararı: Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Mültecilere karşı ırkçı tutumu ve kadınlara yönelik tepki çeken hareket ve söylemleriyle sıkça gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP tarafından disipline sevk edildi.

Özcan'ın, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtildi.





UYARI CEZASI ALMIŞTI

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için uyarı cezası kararı verilmişti. Özcan, başörtülü bir kadın hakkında iğrenç imada bulunmuş, Karaca ise vatandaşa küfretmişti.

GÜNDEM Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto edenlere karşı dans etti

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda, “Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı” başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta “Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadeleri kullanılmıştı.

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Söz konusu pankartla ilgili savcılık, Tanju Özcan hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

GÜNDEM Tanju Özcan'dan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na '12'nci kat' göndermesi: Sonunda halkın sesi duyulmuş

KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY OLAYIM' ÇAĞRISI: BEN HAZIRIM

Tanju Özcan geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na “Yüreğin yetiyorsa aday ol” sözlerini hatırlatarak, "Sayın genel Başkanım sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun güvenin bana...yenerim" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM CHP'li Tanju Özcan ırkçı kararlarını savunmaya devam ediyor

OYNAT 00:25 CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan disipline sevk edildi: HDP'li Gergerlioğlu sert sözlerle yüklenmişti HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için Kılıçdaroğlu'na, 'helalleşmek istiyorsa ırkıçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucularıyla da helalleşsin' sözleriyle tepki göstermişti.



Özcan yaşanan olayların ardından partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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HDP'Yİ MEMNUN ÇABASI

Tanju Özcan'ın ihracının istenmesi sonrası gündeme gelen bir diğer mesele ise HDP ile olan tartışmalar oldu. Öyle ki geçtiğimiz aylarda Bolu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla işten çıkarıldığı ileri sürülmüş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Kararın kesin ve geri dönülemez" olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Özcan'ın bu açıklaması sonrasında kimi HDP'li vekiller, Özcan'a tepki gösterdi.

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"HEM BELEDİYELERİ ALIN, HEM DEMİRTAŞ'I SEVENLERİ İŞTEN ATIN"

O tepkilerin ilki, HDP 25. 26. dönem Mardin ve Batman vekili Mehmet Ali Aslan'dan geldi. Aslan, "Mahire Yentür, Bolu Belediyesi temizlik emekçisi bir Kürt kadını. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı diye işten atıldı. Başkan Tanju Özcan, 'Kararımız kesin ve geri dönülemez' dedi. Hem Selahattin Demirtaş sayesinde belediyeleri alın, hem Demirtaş'ı sevenleri işten atın şaşırmadık." dedi.

GERGERLİOĞLU İLE DE TARTIŞTI

HDP Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, "Mahire Yentür'ün işten çıkarılmasına tepki gösterince Tanju Özcan'ın cevabı sert oldu.

Tanju Özcan, "Bana ırkçı faşist diyenler şunu bilsin. Kürtler bu milletin asli unsurudur. Artık şunu hepiniz öğrenin. Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur"

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Özcan'ın HDP ile yaptığı tartışmalarda hafızalardaki yerini korurken Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyi yapması, 'hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi' şeklinde yorumlandı.

OYNAT 00:53 CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamalarına bir yenisini ekledi: Yabancılara nikah ücreti 100 bin lira Daha önce yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine ırkçı bir harekete daha imza atmaya hazırlanıyor. Yabancı uyrukluların nikahları için ödenecek ücretin 100 bin lira olması yönünde Belediye Meclisi'ne teklif sunacaklarını söyleyen Özcan, 'Yabancıların Bolu'da evlenip Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler



