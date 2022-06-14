CHP'den Tanju Özcan kararı: Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Mültecilere karşı ırkçı tutumu ve kadınlara yönelik tepki çeken hareket ve söylemleriyle sıkça gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP tarafından disipline sevk edildi.
Özcan'ın, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtildi.
UYARI CEZASI ALMIŞTI
CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için uyarı cezası kararı verilmişti. Özcan, başörtülü bir kadın hakkında iğrenç imada bulunmuş, Karaca ise vatandaşa küfretmişti.
SAVCILIKTAN SORUŞTURMA
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz aylarda, “Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı” başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta “Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadeleri kullanılmıştı.
Söz konusu pankartla ilgili savcılık, Tanju Özcan hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY OLAYIM' ÇAĞRISI: BEN HAZIRIM
Tanju Özcan geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na “Yüreğin yetiyorsa aday ol” sözlerini hatırlatarak, "Sayın genel Başkanım sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun güvenin bana...yenerim" ifadelerini kullanmıştı.
HDP'Yİ MEMNUN ÇABASI
Tanju Özcan'ın ihracının istenmesi sonrası gündeme gelen bir diğer mesele ise HDP ile olan tartışmalar oldu. Öyle ki geçtiğimiz aylarda Bolu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Mahire Yentür'ün, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı iddiasıyla işten çıkarıldığı ileri sürülmüş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Kararın kesin ve geri dönülemez" olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Özcan'ın bu açıklaması sonrasında kimi HDP'li vekiller, Özcan'a tepki gösterdi.
"HEM BELEDİYELERİ ALIN, HEM DEMİRTAŞ'I SEVENLERİ İŞTEN ATIN"
O tepkilerin ilki, HDP 25. 26. dönem Mardin ve Batman vekili Mehmet Ali Aslan'dan geldi. Aslan, "Mahire Yentür, Bolu Belediyesi temizlik emekçisi bir Kürt kadını. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştı diye işten atıldı. Başkan Tanju Özcan, 'Kararımız kesin ve geri dönülemez' dedi. Hem Selahattin Demirtaş sayesinde belediyeleri alın, hem Demirtaş'ı sevenleri işten atın şaşırmadık." dedi.
GERGERLİOĞLU İLE DE TARTIŞTI
HDP Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, "Mahire Yentür'ün işten çıkarılmasına tepki gösterince Tanju Özcan'ın cevabı sert oldu.
Tanju Özcan, "Bana ırkçı faşist diyenler şunu bilsin. Kürtler bu milletin asli unsurudur. Artık şunu hepiniz öğrenin. Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur"
Özcan'ın HDP ile yaptığı tartışmalarda hafızalardaki yerini korurken Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyi yapması, 'hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi' şeklinde yorumlandı.