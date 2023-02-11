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Deniz Baykal hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

08:23 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Deniz Baykal

Deniz Baykal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.


Kılıçdaroğlu, “Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.


DENİZ BAYKAL KİMDİR?

20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Babasının adı Hüseyin Hilmi, annesinin adı Feride'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.


ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.


15(IV), 16(V), 18, 19, 20, 22. ve 23 Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.


Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır.


#Deniz Baykal hayatını kaybetti
#CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
#Antalya milletvekili
#Deniz Baykal
13 dakika önce
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Deniz Baykal hayatını kaybetti
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