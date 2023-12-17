Merkez üssü Yalova olan deprem, İstanbul'dan da hissedildi.
Son dakika haberi... İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Yalova
Merkez üssü Yalova
AFAD, 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yalova Çınarcık olduğunu açıkladı.
Derinlik 11 kilometre
Derinlik 11 kilometre
Saat 23.53'de meydana gelen sarsıntı, yerin 11 kilometre altında oluştu.
Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı
Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada,
"Marmara Denizi #Yalova #Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
ifadelerini kullandı.
Vali Gül: Olumsuz ihbar yok
Vali Gül: Olumsuz ihbar yok
İstanbul Valisi Davut Gül, deprem sonrası yaptığı açıklamada,
"Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."
dedi.
Yalova Valisi Hülya Kaya: Olumsuzluk yok
Yalova Valisi Hülya Kaya: Olumsuzluk yok
Yalova Valisi Hülya Kaya da, katıldığı canlı yayında, şehir genelinde bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.
#İstanbul
#Deprem
#Son dakika deprem
2 saat önce