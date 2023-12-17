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Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yalova Çınarcık olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası saha tarama çalışmalarının başlatıldığını, İstanbul Valisi Davut Gül ise kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını bildirdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:56 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 00:26 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Merkez üssü Yalova olan deprem, İstanbul'dan da hissedildi.
Merkez üssü Yalova olan deprem, İstanbul'dan da hissedildi.

Son dakika haberi... İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Yalova

AFAD, 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yalova Çınarcık olduğunu açıkladı.

Derinlik 11 kilometre

Saat 23.53'de meydana gelen sarsıntı, yerin 11 kilometre altında oluştu.

Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada,
"Marmara Denizi #Yalova #Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
ifadelerini kullandı.

Vali Gül: Olumsuz ihbar yok

İstanbul Valisi Davut Gül, deprem sonrası yaptığı açıklamada,
"Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."
dedi.

Yalova Valisi Hülya Kaya: Olumsuzluk yok

Yalova Valisi Hülya Kaya da, katıldığı canlı yayında, şehir genelinde bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.



#İstanbul
#Deprem
#Son dakika deprem
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