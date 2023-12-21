Uzun zamandır izi sürülen örgüt üyesi, MİT ekipleri tarafından yeri ve adresi tespit edildikten sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesine devredildi. TEM ekipleri, DHKP/C üyesinin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı. Sancaktepe'de bir evde saklandığı belirlenen Koç için 17 Aralık'ta operasyon düzenlendi.