Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, uzun süreden beri aranan yasadışı sol terör örgütü DHKP/C'nin içindeki kritik isimlerden Caner Koç, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) unsurlarınca takibe alındı.
MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen operasyonda yakalanan Caner Koç, TEM şubeye getirildi. Daha önce defalarca polisiye soruşturmalardan geçen hücre üyesi, emniyette sorguya alındı.
Zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. DHKP/C mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.