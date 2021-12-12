Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın

Esenyurt’ta bulunan bir plastik fabrikasında 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana kurulu plastik fabrikasında çıkan yangın binayı etkisi altına aldı.

Esenyurt'ta fabrika yangını.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve su tankları sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis de çevrede önlem aldı.

Esenyurt'ta fabrika yangını.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken bir itfaiye eri dumandan etkilendi.



Esenyurt'ta fabrika yangını.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri de olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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İitfaiye erinin durumunun ciddi olmadığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken plastik fabrikasında büyük hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.