Gündem Esenyurtta plastik fabrikasında yangın
İSTANBUL

Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın

Esenyurt’taki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana kurulu plastik fabrikasında çıkan yangın binayı etkisi altına aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saat 15 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın
Yangın kontrol altına alındı.

Esenyurt’ta bulunan bir plastik fabrikasında 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana kurulu plastik fabrikasında çıkan yangın binayı etkisi altına aldı.

Esenyurt'ta fabrika yangını.
Esenyurt'ta fabrika yangını.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve su tankları sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis de çevrede önlem aldı.

Esenyurt'ta fabrika yangını.
Esenyurt'ta fabrika yangını.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Esenyurt'ta fabrika yangını.
Esenyurt'ta fabrika yangını.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri de olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

İitfaiye erinin durumunun ciddi olmadığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken plastik fabrikasında büyük hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta fabrika yangını
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Esenyurt'ta fabrika yangını
Esenyurt'ta 2 katlı ambalaj fabrikasında bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tuzla'da fabrika yangını
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Tuzla'da fabrika yangını
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulu ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla Kartal Ataşehir Kadıköy Ümraniye itfiaye ekipleri olayyerine sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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