Gündem Esenyurtta yangın faciası 4 çocuk hayatını kaybetti
İSTANBUL

Esenyurt’ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın faciaya neden oldu. Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybederken anne ve bir çocuk ise yaralı olarak evden çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Son dakika... Esenyurt’ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın Esenyurt, Üçevler Mahallesinde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu fotoğraf hakkında bir şeyler
Bu fotoğraf hakkında bir şeyler

Yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğun kaldığı dairede iddiaya göre, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasından çıkan kıvılcımlar çocukların kaldığı odada yangına sebep oldu. Yangının çıktığını gören anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı attı.

Annenin feryatlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Evin içine girmeye çalışan mahalle sakinleri yoğun dumandan dolayı içeride mahsur kalan çocuklara ulaşamadı.

İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekipleri ise içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak için daireye girdi.

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından bodrum katta yapılan incelemede 4 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuğun cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.


ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI

6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında annenin bir çocuğunu da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi.

Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangın çıkan dairenin üst katında oturan Mustafa Demir ise "Çok duman vardı, kendimizi zor dışarı attık. Duman nedeniyle müdahale edemedik. 5 çocuk bir anne yaşıyordu dairede. Çocukların da en büyüğü 10 yaşındaydı" dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın
GÜNDEM
Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın


Fenerbahçe virajı dönemedi

Fenerbahçe virajı dönemedi

Zirveyle arasındaki puan farkını azaltma fırsatını değerlendiremedi.
Galatasaray 3 puana hasret

Galatasaray 3 puana hasret

​Sarı kırmızılılar ligde 5 maçtır galip gelemiyor.
Esenyurtta yangın faciası

Esenyurt'ta yangın faciası

Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybetti.
ABD'nin gizli katliam hücresi

ABD'nin gizli katliam hücresi

​Suriye'deki sivil katliam birimine PKK istihbarat, Lafarge ise karargah verdi.
Nekbe belgeleri yayınlandı

Nekbe belgeleri yayınlandı

​1948'deki Filistinli sivil katliamlarından Siyonist liderler haberdardı.
5 saatlik ekonomi zirvesi

5 saatlik ekonomi zirvesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmayları ile İstanbul'da bir araya geldi.

Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek

Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek

​Finansal tetikçiler muhalefete destek için iş başında.
Stokçuya 2 milyon lira ceza

Stokçuya 2 milyon lira ceza

​AK Parti, stokçulara verilecek cezayı artıran kanun teklifini Meclis'e sundu.
Cari dengede sevindiren rakam

Cari dengede sevindiren rakam

​Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi.
HDP Kongresine soruşturma

HDP Kongresine soruşturma

​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör şovu için soruşturma başlattı.
Fahiş fiyat ciroyu şişirdi

Fahiş fiyat ciroyu şişirdi

​Ekim ayında toplam cirolar satış hacmini 3'e katladı.
20 bin sağlıkçı alınacak

20 bin sağlıkçı alınacak

Sağlık Bakanlığı'na personel alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.
Omicron'da ilk ölüm

Omicron'da ilk ölüm

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu. Önlemler geri geldi.
Ermenistan'la normalleşme adımı

Ermenistan'la normalleşme adımı

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşılıklı özel temsilciler atanacağını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.