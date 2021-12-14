Esenyurt’ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

Yangın Esenyurt, Üçevler Mahallesinde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğun kaldığı dairede iddiaya göre, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasından çıkan kıvılcımlar çocukların kaldığı odada yangına sebep oldu. Yangının çıktığını gören anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı attı.

Annenin feryatlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Evin içine girmeye çalışan mahalle sakinleri yoğun dumandan dolayı içeride mahsur kalan çocuklara ulaşamadı.

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İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekipleri ise içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak için daireye girdi.

4 ÇOCUĞUN CENAZESİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından bodrum katta yapılan incelemede 4 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis ekipleri dairenin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuğun cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.





ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTARILDI

6 kişinin yaşadığı dairede yangın sırasında annenin bir çocuğunu da alarak kendisini güçlükle dışarıya attığı, diğer çocuklarını ise kurtaramadığı öğrenildi.

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Yangında yaralanan anne ve bir çocuğu Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının kocasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangın çıkan dairenin üst katında oturan Mustafa Demir ise "Çok duman vardı, kendimizi zor dışarı attık. Duman nedeniyle müdahale edemedik. 5 çocuk bir anne yaşıyordu dairede. Çocukların da en büyüğü 10 yaşındaydı" dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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