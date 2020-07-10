Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖ kumpası davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar yakalandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Son dakika: FETÖ'den aranan eski hakim Menekşe Uyar yakalandı

'FETÖ kumpası' davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar yakalandı

Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir evde yakalanan Menekşe Uyar, OdaTV soruşturması ve davasında şüphelilere Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) kurulan kumpasa ilişkin Yargıtay 8. Ceza Dairesinin yargıladığı 33 eski hakim ve savcı arasında bulunuyor.

'Başçalan' ve 'Haramzade'yi savcı ve hakimler yönetmiş
GÜNDEM
'Başçalan' ve 'Haramzade'yi savcı ve hakimler yönetmiş

Sanıkları "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılayan daire, 16 Ekim 2019'da Uyar ile Ergenekon soruşturmasını yürüten firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında yer aldığı 13 kişi hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmış, uluslararası alanda da aranmaları için kırmızı bülten talebinde bulunulmasını kararlaştırmıştı.

25 Aralık savcı ve hakimlerine müebbet istemi
GÜNDEM
25 Aralık savcı ve hakimlerine müebbet istemi

Uyar hakkında "Balyoz Planı" davasına ilişkin FETÖ kapsamında da İstanbul'da iddianame düzenlenmişti.

  • Toplam 50 eski hakim ve savcı hakkında düzenlenen iddianamede, Uyar için "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi kötüye kullanma", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 yıldan 27 yıla kadar, "anayasayı ihlal" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Sanıklar, suç tarihinde birinci sınıf hakim ve savcı olduğu için yargılamaları Yargıtayda yapılacak.

Abone Ol Google News
Jonathan Galindo isimli hesaplarla yayılıyor

Jonathan Galindo
isimli hesaplarla yayılıyor

Korkutulan çocuklara istediklerini yaptırıyorlar.
Defineci terörü

Defineci terörü

​Masallara inanıp 700 yıllık çınarı önce kazdılar sonra yaktılar.
Yerli otomobil TOGGun Gemlikteki fabrikasının temelinin atılacağı tarih belli oldu: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

'Maçı tekrar edin'

'Maçı tekrar edin'

​Süper Lig ekibinden 'kural hatası' başvurusu.

​Aynı anda füze, roket ve top atabiliyor..

Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadroda en yüksek puanı iki isim aldı.

60 saniyede <br>banka soygunu

60 saniyede
banka soygunu

​Ankara'da hırsızlar kapısını levyeyle açtıkları bankayı boşalttı.

Yasaklanması gündemde

Yasaklanması gündemde

Son günlerde en fazla tartışılan konulardan biri oldu.
Tüm dünyaya açıkladı

Tüm dünyaya açıkladı

"Koronavirüs aşısını çok yakın zamanda duyuracağız."
Çirkin saldırı<br>sonrası gözaltında

Çirkin saldırı
sonrası gözaltında

​Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Özeren Bursa'da gözaltına alındı.
Üç milyonu<br>açlıktan öldürecek

Üç milyonu
açlıktan öldürecek

​Rusya'nın veto inadı yüzünden Suriye'de milyonlar aç kalabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.