FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 26 kişi için gözaltı kararı

Hayat

Ukrayna'da 7 yıldır süren savaşın hikayesi: Klondike

Klondike, Nisan 2014’ten beri Ukrayna’nın Donbass bölgesinde devam eden savaşı anlatıyor. Yönetmen Maryna Er Gorbach, Temmuz 2014’te o bölgede yolcu uçağının vurulmasından sonra yaşadığı çaresizlikten esinlendiğini söyledi. Gorbach, “Uçak düşünce T.C Odesa Büyükelçiliği acil durum uçağı ile İstanbul’a dönmek isteyip istemediğimizi sordu. Annemi ve kız kardeşimi Odesa’da bırakmam gerekiyordu. ‘Bir insan evini ve sevdiklerini bırakıp güvenli bir yere nasıl gidebilir?’ sorusunu kendime sordum. Donbas’daki insanları düşündüm ve hikaye zihnimde büyümeye başladı” dedi.