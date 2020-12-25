FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin, Ankara genelinde kontörlü sabit hatlarla FETÖ'nün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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