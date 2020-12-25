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Son dakika FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin, Ankara genelinde kontörlü sabit hatlarla FETÖ'nün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
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7 ilçede 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona önceden belirlene adreslere gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, baskın yapılan adreslerde aramalarda bulundu.
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Operasyon kapsamında, Bağcılar'da bir adrese giren polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına alırken evde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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İstanbul’un 7 ilçesinde El Kaide ve DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 7 ilçede operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama yapıldı.
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