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Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar çıktı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar çıktı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, bir yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık, bir yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

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