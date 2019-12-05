Gündem Ceren Özdemirin katili Özgür Arduç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
ORDU

Son dakika haber... Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, cinayete ilişkin, "Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" dedi.

Haber Merkezi AA
Zanlı, zırhlı araçla Ordu Adliyesi'ne götürüldü.
Zanlı, zırhlı araçla Ordu Adliyesi'ne götürüldü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarıldı.

Zanlı zırhlı araca bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Gül: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır

Arduç tutuklandı

'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Arduç tutuklandı.

Bakan Selçuk: Dava süreçlerine müdahil olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Ceren Özdemir cinayeti) Dava süreçlerine müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Öte yandan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin, kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şüpheliye, 2005 yılında işlemiş olduğu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15 Ağustos 2005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır."

Aktaş, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumlarının, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlar olduğunu kaydederek, "Hükümlünün 1 Aralık 2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler: Yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler: Yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım
Erdoğan, İngilterede gazetecilerle söyleşi yaptı: İkinci dörtlü zirve İstanbulda

Erdoğan, İngiltere'de gazetecilerle söyleşi yaptı: İkinci dörtlü zirve İstanbul'da

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Cerenin katil zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil zanlısı tutuklandı

Ceren'in katil zanlısı, suçunu itiraf etmişti.
39 yıldır böylesi görülmedi

39 yıldır böylesi görülmedi

​Türkiye sonbaharda son 39 yılın en düşük yağışını aldı.
Sigara tiryakilerine kötü haber

Sigara tiryakilerine kötü haber

​Açılır kapanır alanlar da artık kapalı alan sayılacak.
Türkiye'nin en büyüğü olacak

Türkiye'nin en büyüğü olacak

Sadece gövdesine 2.2 milyon metreküp beton döküldü.
Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Fuat Oktay, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Yatırım ve<br> istihdam müjdesi

Yatırım ve
istihdam müjdesi

​10,4 milyarlık yatırım ile 23 bin kişi istihdam edilecek.
İlk müdahaleyi annesi yaptı

İlk müdahaleyi annesi yaptı

​"Çığlıkları geldi. Annesi koştu önce, kendisi hemşireydi..."
'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

​Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşudan akılamaz hareket.
5,8'lik deprem<br>sonrası 6 kat arttı

5,8'lik deprem
sonrası 6 kat arttı

Aylık bazda son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Tarihin<br>en büyük grevi

Tarihin
en büyük grevi

Macron, bütün ziyaretlerini iptal etti.
10 bin TL'lik<br>maaş davası!

10 bin TL'lik
maaş davası!

Aylık kazancı düşünce soluğu mahkemede aldı.
Sigarada<br>yeni dönem başladı

Sigarada
yeni dönem başladı

​Aykırı davrananlara 20 bin TL ceza uygulanacak.
Kovan başına 10 lira

Kovan başına 10 lira

Tarım ve Orman Bakanlığından organik arıcılık yapanlara destek.
Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler.
Meteoroloji'den<br> kırmızı alarm

Meteoroloji'den
kırmızı alarm

​Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.