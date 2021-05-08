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Gündem Bakan Soylu duyurdu Mardinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MARDİN

Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: ​Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Mardinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan paylaşımında, "Altı terörist etkisiz... Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla... Topyekün sahadayız..." ifadelerini kullandı

Türkiye'deki terörist sayısı

Bakan Soylu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında, Türkiye'de 280 tane terörist olduğunu açıklamıştı.

Bakan açıklamasında, "Türkiye'de şu anda terörist sayısı 280. Bunun daha altı da var. Ama bunu söylüyorum, biz sarı torbaya koyup savcıya teslim etmeden teröristi düşmeyiz" demişti.

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