Bakan Soylu duyurdu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan paylaşımında, "Altı terörist etkisiz... Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla... Topyekün sahadayız..." ifadelerini kullandı
Altı terörist etkisiz...
Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok)
Kahramanlarımıza dualarla
Jandarma🤲🏻 Polis🤲🏻 İstihbarat🤲🏻
SİHA👏 İHA👏 Uçak👏
Topyekün sahadayız...
Altı terörist etkisiz...
Türkiye'deki terörist sayısı
Bakan Soylu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında, Türkiye'de 280 tane terörist olduğunu açıklamıştı.
Bakan açıklamasında, "Türkiye'de şu anda terörist sayısı 280. Bunun daha altı da var. Ama bunu söylüyorum, biz sarı torbaya koyup savcıya teslim etmeden teröristi düşmeyiz" demişti.