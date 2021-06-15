Bakan Kurum: Müsilajın tehlikeli atık olmadığını tespit ettik

Bakan Murat Kurum, müsilaj sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülke çapında bir seferberlik şuuru oluştuğunu vurgulayarak, "Yaptığımız çevrimiçi toplantılarla karşılaştırmalı analizler yapıyoruz. Bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi.

"Sahada binlerce personel görev yapıyor"

Sahada bin 550 personelin çalıştığını vurgulayan Bakan Kurum, "46 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 7 gün boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Farklı noktalardan 550 numune aldık." ifadelerini kullandı.

"Tehlikeli atık veya toksik özellik göstermiyor"

Yapılan ilk çalışmalar neticesinde, müsilajın tehlikeli atık veya toksik özellik göstermediğini tespit ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Kısa ve uzun vadeli eylem planlarımızı hayata geçiriyoruz. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizi'miz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda." şeklinde konuştu.

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Arıtma tesislerine kısıtlama

Bakan, artıma tesislerinin deşarj standartlarına kısıtlama getireceklerini belirterek, "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz." dedi.

OYNAT 01:17 Bakan Kurum'dan yeni eylem planı konusunda firmalara uyarı: Uymayanları kapatacağız kimse kusura bakmasın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, 22 maddelik yeni eylem planını değerlendirdi. Denizlerde kirliliğe neden olan atık suların arıtılması için mevzuatın değiştirileceğini vurgulayan Bakan Kurum, 'Diyelim ki belirlenen kriterlere uymadılar, kapatma cezası dahil hepsini yapacağız. Bu eylem planı çerçevesinde yatırım yapmayan firmaları kapatacağız kimse kusura bakmasın.' dedi. BiP'te paylaş

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