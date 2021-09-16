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İSTANBUL

Gri listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Gri Liste'de yer alan DHKP-C'li terörist Kerim Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

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​Son dakika haberi: Gri listedeki DHKP-Cli terörist Kerim Kaya İstanbulda yakalandı
(Arşiv)

Terör örgütü DHKP-C üyesi Kerim Kaya, 2017 yılından bu yana firariydi. Esenyurt'un Kıraç bölgesinde yer değiştirerek "güvenilir evlerde" kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Gri kategorideki terörist, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince 48 saatlik çalışmayla yakalandı.

İçişleri Bakanlığının gri listesinde yer alan Kerim Kaya'nın, güvenlik güçlerine, devlet görevlilerine, siyasi parti ile hakim ve savcılara, adalet ve sağlık bakanlığı personeline yönelik terörist eylem yapabileceği değerlendiriliyordu.

DHKP-C'li Kerim Kaya, 6 ayrı suçtan aranıyordu.

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