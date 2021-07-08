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Hakurk'a hava harekatı: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Son dakika haberi: ​​Hakurka hava harekatı: Üç terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristlerin öldürüldüğü operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Son dakika haberi: ​​Hakurka hava harekatı: Üç terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

Söz konusu paylaşımda, hava harekatına ilişkin görüntüler de yer aldı.

MSB paylaştı: Hakurk'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:28
MSB paylaştı: Hakurk'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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