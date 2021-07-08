Hakurk'a hava harekatı: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

Söz konusu paylaşımda, hava harekatına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/zZh94iKvIE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2021

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