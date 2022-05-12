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ANKARA

Resmi Gazete'de yayımlandı: 20 ilin valisi değişti

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan yeni atama kararlarına göre, 20 ilin valisi değişti. Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: Hangi illerin valileri değişti? Resmi Gazete kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"10 İLİN VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ"

Yayımlanan kararname ile 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

Yeni kararname ile yapılan değişiklikler şöyle:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a vali oldu.

Kübra Güran Yiğitbaşı
Kübra Güran Yiğitbaşı

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ

Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali oldu.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANI ATANDI

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

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