Resmi Gazete'de atama kararları: Dört üniversiteye rektör Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, dört üniversitenin rektörü değişti. Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ise, Ahmet Altay Cengizer'in yerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı. Cengizer, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevinden de alındı. Öte yandan, Endonezya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise, Aşkın Asan getirildi.

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