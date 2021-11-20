Gündem Resmi Gazetede atama kararları Dört üniversiteye rektör
ANKARA

Resmi Gazete'de atama kararları: Dört üniversiteye rektör

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, dört üniversitenin rektörü değişti. Cumhurbaşkanı Danışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ise, Ahmet Altay Cengizer'in yerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı. Cengizer, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevinden de alındı. Öte yandan, Endonezya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise, Aşkın Asan getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi! Resmi Gazetede atama kararları yayımlandı: Dört üniversiteye rektör
Son dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, dört üniversitenin rektörü değişti.

  • Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

GÜLNUR AYBET'E YENİ GÖREV

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ahmet Altay Cengizer'in yerine atandı. Cengizer, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevinden de alındı.

Endonezya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Aşkın ASAN atandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla; Kayseri İl Müftülüğüne, Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas İl Müftülüğüne, Ardahan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan İl Müftülüğüne Hayri Erenay atandı. Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu atandı.


YAPILAN TÜM ATAMALARA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Bakandan daha az yoğunluk uyarısı

Bakan'dan 'daha az yoğunluk' uyarısı

​Türkiye'nin 19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.
581 yıl sonra bir ilk

581 yıl sonra bir ilk

En uzun süreli Ay tutulması uzaydan böyle fotoğraflandı.
Resmi Gazetede atama kararları

Resmi Gazete'de atama kararları

Birçok görevde değişim yaşandı: Dört üniversiteye yeni rektör.

Organizasyonlar tedbir amaçlı iptal edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.